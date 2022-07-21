Казахстан с 2023г упростит условия получения права на недропользование по углеводородам

Казахстан внес в Кодекс "О недрах и недропользовании" изменения, которые упростят условия получения права на недропользование участками углеводородов, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Поправки вводятся с 1 января 2023 года.

Частота проведения аукционов увеличится с двух до четырех раз в год. Также появится возможность передать права на заключение контракта участнику аукциона, предложившему следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, в случае если первоначальный победитель аукциона не выполнил соответствующие требования законодательства.

"Ранее в таком случае участок недр повторно выставлялся на аукцион, что увеличивало сроки его вовлечения в разработку и освоение", - поясняет Минэнерго.

Изменен также перечень документов для подтверждения наличия денежных средств, которые необходимы для выполнения минимальных требований на участке недр в период разведки. С 2023 года будет необходимо предоставить справку из банка о наличии счета и его номер, выписку об остатках денег на счете или договор о привлечении средств.

В случае предоставления права на разведку и добычу углеводородов вводится гарантийный взнос, равный двукратному стартовому размеру подписного бонуса. При этом в случае предоставления права только на добычу взнос составит однократный стартовый размер подписного бонуса.