Казахстан с 2023г упростит условия получения права на недропользование по углеводородам

Казахстан внес в Кодекс "О недрах и недропользовании" изменения, которые упростят условия получения права на недропользование участками углеводородов, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
Поправки вводятся с 1 января 2023 года.
Частота проведения аукционов увеличится с двух до четырех раз в год. Также появится возможность передать права на заключение контракта участнику аукциона, предложившему следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, в случае если первоначальный победитель аукциона не выполнил соответствующие требования законодательства.
"Ранее в таком случае участок недр повторно выставлялся на аукцион, что увеличивало сроки его вовлечения в разработку и освоение", - поясняет Минэнерго.
Изменен также перечень документов для подтверждения наличия денежных средств, которые необходимы для выполнения минимальных требований на участке недр в период разведки. С 2023 года будет необходимо предоставить справку из банка о наличии счета и его номер, выписку об остатках денег на счете или договор о привлечении средств.
В случае предоставления права на разведку и добычу углеводородов вводится гарантийный взнос, равный двукратному стартовому размеру подписного бонуса. При этом в случае предоставления права только на добычу взнос составит однократный стартовый размер подписного бонуса.
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