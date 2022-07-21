Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.07 $/bbl +/- WTI 102.26 -1.96 Brent 106.92 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.07.2022 15:33

Главы государств Центральной Азии проведут следующую консультативную встречу в 2023 году в Таджикистане

Следующая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Таджикистане в 2023 году, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе заседания в четверг.

По его словам, в следующем году саммит пройдет под председательством Таджикистана.

Жапаров также предложил включить в состав следующей Консультативной встречи Азербайджан в качестве почетного гостя.

В четверг в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область Киргизии) состоялась четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ней приняли участие президенты Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

По итогам Консультативной встречи подписано шесть документов, среди них договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, подписи под которым поставили Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В пресс-службе президента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что президенты Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов намерены подписать договор после завершения внутригосударственных процедур.

Также подписаны: решение глав государств-учредителей международного Фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Фонда, совместное заявление Консультативной встречи лидеров стран ЦА, концепция взаимодействия государств ЦА в рамках многосторонних форматов, региональная программа "зеленая повестка для Центральной Азии", а также дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az