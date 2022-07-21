Главы государств Центральной Азии проведут следующую консультативную встречу в 2023 году в Таджикистане

Следующая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Таджикистане в 2023 году, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе заседания в четверг.

По его словам, в следующем году саммит пройдет под председательством Таджикистана.

Жапаров также предложил включить в состав следующей Консультативной встречи Азербайджан в качестве почетного гостя.

В четверг в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область Киргизии) состоялась четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ней приняли участие президенты Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

По итогам Консультативной встречи подписано шесть документов, среди них договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, подписи под которым поставили Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В пресс-службе президента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что президенты Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов намерены подписать договор после завершения внутригосударственных процедур.

Также подписаны: решение глав государств-учредителей международного Фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Фонда, совместное заявление Консультативной встречи лидеров стран ЦА, концепция взаимодействия государств ЦА в рамках многосторонних форматов, региональная программа "зеленая повестка для Центральной Азии", а также дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы.