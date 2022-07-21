В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули свыше 267 млн манатов

В Азербайджане с начала применения «Механизма возврата части НДС» населению возращено 267,2 млн манатов, в том числе 95,3 млн манатов в первом полугодии 2022 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
Как сообщает ГНС, с момента начала работы портала в мае 2020 года по сегодняшний день в системе было зарегистрировано около 1,8 млн пользователей.
«С начала работы портала сумма возвращенной части НДС составила 267,2 млн манатов по 651 млн 1,786 тыс. чекам. В январе-июне 2022 года этот показатель составил 95,3 млн манатов по 222 млн 747,769 тыс. чекам», - говорится в информации.
Как сообщалось ранее, в марте 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Механизм возврата части НДС». Согласно механизму, граждане Азербайджана могут в течение 30 дней получить часть НДС при расчетах в объектах торговли или питания.
Согласно механизму, желающие воспользоваться услугой возврата части НДС должны пройти регистрацию на специальном портале. При покупке потребитель должен потребовать у продавца чек контрольно-кассового аппарата и выписку с POS-терминала, в случае, если терминал не привязан к контрольно-кассовому аппарату.
В течение 90 дней со дня покупки потребитель для получения части НДС должен разместить обращение на портале и приложить к данному обращению чек. Обращение активируется через 14 дней после даты выдачи чека. В течение 5 дней после этого информация о возвращаемой сумме передается в банк, который в течение 10 дней перечисляет данную сумму на карту или на счет потребителя. Таким образом, возврат части НДС осуществляется в течение 30 дней со дня обращения в портал.
Возврат средств осуществляется на карту или на банковский счет. В случае если потребитель иностранец или лицо без гражданства, средства возвращаются только при наличии у него банковской карты или счета в манатах. Кроме того, иностранные граждане при наличии возможности воспользоваться системой Tax Free, также предусматривающей возврат части НДС, могут выбрать лишь один из двух вариантов возврата.
Возврат части НДС при расчетах в объектах торговли или питания, предусматривает возвращение 10% от НДС при наличных расчетах и 15% от НДС при безналичных расчетах.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев назначил Ровшана Наджафа президентом SOCAR
Байрамов и Лавров обсудили ситуацию в регионе, подчеркнув важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений
Баку и Рига обсудили двустороннее сотрудничество, партнерство Азербайджана и ЕС и ситуацию в регионе
Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю практически не изменилась - ВОЗ
Число случаев COVID-19 в мире превысило 566,7 млн - университет Хопкинса
В мире зафиксировали почти 14 тыс. случаев заболевания оспой обезьян - ВОЗ
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
ЕС вводит запрет на импорт золота из РФ, включая «ювелирку», но упрощает транзакции с продукцией российского АПК
Главы государств Центральной Азии проведут следующую консультативную встречу в 2023 году в Таджикистане
Узбекистан выступает за активное развитие торговых связей с Афганистаном, вовлечение его в региональные экономические процессы - Мирзиеев
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge»
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ