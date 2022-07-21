Нефть дешевеет более чем на 4%

Цены на нефть резко падают в четверг под давлением сигналов ослабления спроса на бензин в США.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 в четверг составляет $102,29 за баррель, что на $4,63 (4,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
При этом в определенный момент торгов цена Brent опустилась более чем на 5%, до $101,5 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,25 за баррель, что на $4,63 (4,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
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