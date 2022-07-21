Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.07 $/bbl +/- WTI 102.26 -1.96 Brent 106.92 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 21.07.2022 15:34

ASB сократил в I полугодии активы на 9%

Активы «Азербайджанского промышленного банка» (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 июня 2022 года составляют 737,933 млн манатов, что на 9,2% меньше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

При этом в структуре активов наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки – 384,897 млн манатов (спад на 17,6%).

Кредитный портфель банка равен 256,447 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 4% - ИФ).

Обязательства банка на 30 июня 2022 года составляют 629,854 млн манатов (спад на 10,9%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 456,468 млн манатов (спад на 11,3%).

Капитал банка равен 108 млн 78,39 тыс. манатов (рост на 2,5%), уставный капитал - 60 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ASB по итогам деятельности в январе-июне 2022 года составила 3 млн 2,05 тыс. манатов (рост в 2,7 раза по сравнению с показателем первого полугодия 2021 года -ИФ).

ОАО "Азербайджанский промышленный банк" создан в 1996 году и входит в топ-10 банков страны по величине активов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Крупнейший банк Азербайджана увеличил в I полугодии активы на 5%, прибыль – сократил на 20% Xalq Bank увеличил в I полугодии активы на 8% Единственный региональный банк в Азербайджане во II кв. увеличил уставный капитал на 4,7% Bank Avrasiya сократил в I полугодии портфель по бизнес кредитам на 5,6% Бакинский филиал Bank Melli Iran увеличил в I полугодии активы на 3,7%, прибыль – в 1,4 раза Yelo Bank увеличил в 2021г активы по МСФО на 35%, вышел в прибыль

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az