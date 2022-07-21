ASB сократил в I полугодии активы на 9%

Активы «Азербайджанского промышленного банка» (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 июня 2022 года составляют 737,933 млн манатов, что на 9,2% меньше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

При этом в структуре активов наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки – 384,897 млн манатов (спад на 17,6%).

Кредитный портфель банка равен 256,447 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 4% - ИФ).

Обязательства банка на 30 июня 2022 года составляют 629,854 млн манатов (спад на 10,9%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 456,468 млн манатов (спад на 11,3%).

Капитал банка равен 108 млн 78,39 тыс. манатов (рост на 2,5%), уставный капитал - 60 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ASB по итогам деятельности в январе-июне 2022 года составила 3 млн 2,05 тыс. манатов (рост в 2,7 раза по сравнению с показателем первого полугодия 2021 года -ИФ).

ОАО "Азербайджанский промышленный банк" создан в 1996 году и входит в топ-10 банков страны по величине активов.

Р.Ахмедов