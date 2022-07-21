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Дальнее зарубежье 21.07.2022 16:56

Великобритания передаст Украине артиллерию и более 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна направит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и другую военную помощь, сообщают в четверг западные СМИ.

"Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны", - заявил Уоллес.

Он отметил, что Великобритания также предоставит Украине несколько РЛС контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников и более 50 тыс. единиц боеприпасов.

Ранее в прошлом месяце уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал военную помощь Украине на сумму 1 млрд. фунтов стерлингов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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