Великобритания передаст Украине артиллерию и более 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна направит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и другую военную помощь, сообщают в четверг западные СМИ.
"Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны", - заявил Уоллес.
Он отметил, что Великобритания также предоставит Украине несколько РЛС контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников и более 50 тыс. единиц боеприпасов.
Ранее в прошлом месяце уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал военную помощь Украине на сумму 1 млрд. фунтов стерлингов.
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