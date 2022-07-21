Великобритания передаст Украине артиллерию и более 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна направит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и другую военную помощь, сообщают в четверг западные СМИ.

"Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны", - заявил Уоллес.

Он отметил, что Великобритания также предоставит Украине несколько РЛС контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников и более 50 тыс. единиц боеприпасов.

Ранее в прошлом месяце уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал военную помощь Украине на сумму 1 млрд. фунтов стерлингов.