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Внутренняя политика 21.07.2022 15:54

Президент Алиев назначил Ровшана Наджафа президентом SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Ровшана Наджафа от должности первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Другим распоряжением Алиев назначил Наджафа президентом компании SOCAR.

Как сообщалось, Наджаф распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2022 года был назначен первым вице-президентом компании SOCAR.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, SOCAR, НАЗНАЧЕНИЕ


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