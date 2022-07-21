Президент Алиев назначил Ровшана Наджафа президентом SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Ровшана Наджафа от должности первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана). Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства. Другим распоряжением Алиев назначил Наджафа президентом компании SOCAR. Как сообщалось, Наджаф распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2022 года был назначен первым вице-президентом компании SOCAR. Б.Рустамбеков

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