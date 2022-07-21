"Укрзализныця" договорилась с PKN Orlen о долгосрочном сотрудничестве по поставкам топлива

Украинский ж/д оператор "Укрзализныця" договорился с польским нефтеконцерном PKN Orlen о долгосрочном сотрудничестве по поставкам дизельного топлива, говорится в сообщении пресс-службы министерства инфраструктуры Украины.
Отмечается, что переход на стратегическое сотрудничество стал возможным благодаря успешному опыту поставок Украине нефтепродуктов польской компанией в последние месяцы.
"В частности, речь идет о системных и оперативных поставках горючего. Таким образом, мы рассчитываем не только на улучшение ситуации с нехваткой топлива, но и на уменьшение цены дизеля на АЗС. Планируем, что уже в ближайшее время сможем обеспечивать ключевые потребности страны в топливе", - приведены слова министра инфраструктуры Александра Кубракова.
По его словам, "Укрзализныця" также работает с другими крупными поставщиками нефтепродуктов для насыщения украинской экономики необходимым количеством топлива.
На "Укрзализныцю" были возложены функции государственного импортера топлива для нужд экономики.
Как сообщалось, в мае министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.
Параллельно идет работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска на западных границах Украины и развитию сети логистических хабов у границ.
Сообщалось также, что грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), начала перевозку произведенных предприятием Orlen Lietuva (в структуре польского нефтеконцерна Orlen) нефтепродуктов для Украины в обход Белоруссии. Компания планирует перевозить такие грузы два-три раза в неделю, к концу лета довести их ежемесячные объемы до 30 тыс. тонн. За последние недели по этому маршруту на Украину отправилось 12 поездов с более чем 12 тыс. тонн нефтепродуктов.
LTG Cargo перевозит нефтепродукты между терминалами Моцкава (Литва) и Тракишки (Польша). Дальнейший маршрут лежит через Польшу к пункту пропуска Ягодин на границе с Украиной, транспортировку осуществляют польские перевозчики и "Укрзализныця".
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