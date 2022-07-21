РФ к 21 июля собрала более 30 млн т зерна - Минсельхоз

Аграрии РФ к 21 июля собрали более 30 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. Урожайность существенно выше прошлогодней - 41,7 ц/га против 33,3 ц/га годом ранее. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 7,4 млн га. В том числе собрано 25,3 млн тонн пшеницы и 3,9 млн тонн ячменя. Как сообщалось, Минсельхоз в этом году прогнозирует сбор зерна на уровне 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы.

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