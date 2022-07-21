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АПК 21.07.2022 17:14

РФ к 21 июля собрала более 30 млн т зерна - Минсельхоз

Аграрии РФ к 21 июля собрали более 30 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз.

Урожайность существенно выше прошлогодней - 41,7 ц/га против 33,3 ц/га годом ранее.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 7,4 млн га.

В том числе собрано 25,3 млн тонн пшеницы и 3,9 млн тонн ячменя.

Как сообщалось, Минсельхоз в этом году прогнозирует сбор зерна на уровне 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, СБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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