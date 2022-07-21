AFB Bank сократил в I полугодии активы на 1,7%

Азербайджанский "AFB Bank" в январе-июне 2022 года сократил активы на 1,7% - до 267,743 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня равен 153,793 млн манатов (рост на 7,7% по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 20,225 млн манатов (рост на 23,4%), бизнес-кредиты – 86,843 млн манатов (рост на 4,2%), кредиты на недвижимость – 46,725 млн манатов (рост на 8,6%).

Обязательства банка составляют 186,8 млн манатов (спад на 2,2%). Депозиты в банке равны 107,267 млн манатов (спад на 8,5%), в том числе вклады физических лиц – 30,794 млн манатов (рост на 17%).

Капитал банка равен 80 млн 943,62 тыс. манатов (спад на 0,3%), уставный капитал – 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в первом полугодии 2022 года составила 8 млн 673,91 тыс. манатов (рост на 6%).

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года. Акционерами банка являются три физических лица.

Р.Ахмедов