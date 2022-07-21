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Карабах 21.07.2022 17:15

Алиев создал Службы восстановления, строительства и управления в Карабахе и В.Зангезуре

Президент Ильхам Алиев в четверг подписал указы о создании публичных юридических лиц «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» и «Служба восстановления, строительства и управления №1 в экономическом районе Восточный Зангезур».

Согласно указам, Службы являются публичными экономическими лицами, занимающимися организацией строительства многоквартирных жилых зданий и индивидуальных жилых домов в связи с возвращением населения на освобожденные территории в Карабахе (за исключением Шушинского района) и Восточном Зангезуре, управлением данными строениями, а также благоустройством, озеленением и жилищно-коммунальным хозяйством на соответствующей территории.

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью служб создаются Наблюдательные советы в составе пяти членов, включая председателя.

Текущее руководство деятельностью служб осуществляют исполнительные директора, назначаемые и освобождаемые от должности со стороны Наблюдательного совета.

Уставный фонд Службы по Карабахскому экономическому району составляет 1 млн манатов, по Восточному Зангезуру - 500 тыс. манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.

Расходы на содержание и деятельность служб выделяются из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

Минфину, Кабмину, и новосозданным службам поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ЗАНГЕЗУР


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