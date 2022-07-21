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Финансы 21.07.2022 18:37

Акционеры Orlen одобрили слияние с Grupa Lotos

Акционеры польской PKN Orlen на внеочередном собрании одобрили слияние с Grupa Lotos.

"98,89% голосов было отдано за резолюцию о слиянии PKN Orlen с Grupa Lotos. Таким образом, акционеры компании поддержали концепцию создания сильного мультиэнергетического концерна", - сообщается в Twitter PKN Orlen.

Как сообщалось, Orlen подписала с властями Польши соглашение о намерениях по приобретению Grupa Lotos в феврале 2018 года, компании PGNiG - летом 2020 года.

Предполагалось, что в результате интеграции активов PKN Orlen, Energa group, Lotos и PGNiG годовая выручка объединенной компании составит около 200 млрд злотых (40 млрд евро), EBITDA ключевых сегментов достигнет около 20 млрд злотых в год. Основную часть операционной прибыли по-прежнему будет приносить основные сегменты бизнеса Orlen - нефтепереработка и нефтехимия, добыча на уровне 70 млн б.н.э. обеспечит около 20% прибыли, выработка электроэнергии - 10% прибыли. К 2030 году результаты планируется увеличить вдвое за счет новых инвестиций.

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