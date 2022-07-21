ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысил процентные ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 базисных пунктов (б.п.).
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.
"Совет управляющих ЕЦБ посчитал целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором просигнализировал на предыдущем заседании", - говорится в пресс-релизе ЕЦБ.
Это решение основано на обновленной оценке инфляционных рисков, отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, регулятор сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм, Transmission Protection Instrument (TPI), будет способствовать сокращению расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.
TPI станет дополнением к другим инструментам ЕЦБ и сможет быть активирован для противостояния нежелательной беспорядочной рыночной динамике, говорится в сообщении ЕЦБ. Масштабы выкупа облигаций в рамках TPI будут зависеть от серьезности рисков для монетарной политики.
В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор планирует дальнейшую нормализацию процентных ставок. Дальнейшие решения ЕЦБ в отношении монетарной политики, как и прежде, будут зависеть от поступающих данных и позволят достичь целевого показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе.
ЕЦБ продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых ценных бумаг, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Programme (APP), в течение длительного времени после начала повышения ставок, и в любом случае столько, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.
Регулятор также планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.
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