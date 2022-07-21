Венгрия хочет дополнительно купить у России 700 млн кубометров газа - глава МИД

Венгрия рассчитывает купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто.

"Венгерское правительство приняло решение о том, что мы хотим 700 млн кубометров газа купить дополнительно, для того, чтобы страна оказалась в полной безопасности с точки зрения газоснабжения", - сказал он в четверг по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам венгерского министра, "мы четко видим, нравится нам это или нет, хотим мы этого или нет: без источников из России невозможно закупить плюс 700 млн кубометров". "Можно мечтать, можно дуть различные "воздушные шары", но физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно", - подчеркнул Сийярто.

Он также сообщил, что в Венгрии "планомерно осуществляется закачка газа в подземные газохранилища", и в настоящее время закачано уже 27,3%, в то время как в Европе это процентное соотношение составляет только 13%.

"В нормальные времена этого было бы достаточно, это предоставило бы нам достаточную безопасность. Но мы все знаем, что мы живем не в совсем нормальное время, поэтому нам нужно гарантировать энергоснабжение нашей страны", - сказал глава венгерского МИД.