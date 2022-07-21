Власти Франции хотят, чтобы нефтяные компании помогли облегчить расходы граждан на горючее

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что власти страны ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям в связи с ростом цен на нефтепродукты.
"До конца недели, надеюсь, мы сможем сделать соответствующие объявления", - сообщил Веран в четверг в эфире канала Franceinfo.
Правительство "ведет работу с нефтяными компаниями", в частности с TotalEnergies, чтобы те помогли французам выдерживать рост цен на горючее.
Группа TotalEnergies, поясняет Franceinfo, распорядилась о скидке в 10 центов на литр бензина, но только на заправках, расположенных вдоль автомагистралей. "Мы хотели бы, чтобы эти усилия были умножены и, следовательно, чтобы было что-то сразу видимое, осязаемое, ощутимое для французов", - добавил представитель правительства Франции.
Веран высказался против обсуждаемой в политической среде специальной пошлины на сверхприбыли, получаемые нефтяными компаниями.
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