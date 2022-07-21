Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.07 $/bbl +/- WTI 102.26 -1.96 Brent 106.92 -0.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.07.2022 19:27

Власти Франции хотят, чтобы нефтяные компании помогли облегчить расходы граждан на горючее

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что власти страны ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям в связи с ростом цен на нефтепродукты.

"До конца недели, надеюсь, мы сможем сделать соответствующие объявления", - сообщил Веран в четверг в эфире канала Franceinfo.

Правительство "ведет работу с нефтяными компаниями", в частности с TotalEnergies, чтобы те помогли французам выдерживать рост цен на горючее.

Группа TotalEnergies, поясняет Franceinfo, распорядилась о скидке в 10 центов на литр бензина, но только на заправках, расположенных вдоль автомагистралей. "Мы хотели бы, чтобы эти усилия были умножены и, следовательно, чтобы было что-то сразу видимое, осязаемое, ощутимое для французов", - добавил представитель правительства Франции.

Веран высказался против обсуждаемой в политической среде специальной пошлины на сверхприбыли, получаемые нефтяными компаниями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕФТЬ, КОМПАНИИ


Похожие новости


Левые инициируют голосование о недоверии французскому правительству в Национальном собрании Главой МИД Франции стала посол в Лондоне Катрин Колонна, главой минобороны будет Себастьян Лекорню - Елисейский дворец Премьер Франции предупредил французов о более тяжелой ситуации из-за коронавируса в ближайшие недели Французское правительство отменило запланированную встречу с "желтыми жилетами" Французский министр заявил об опасности для стабильности евро экономических планов правительственной коалиции Италии Состав нового правительства Франции планируется объявить во вторник во второй половине дня - радио

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az