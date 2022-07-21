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Байден заразился COVID-19 - Белый дом

Президент США Джо Байден в четверг получил положительный результат тестирования на коронавирус COVID-19, он начал лечение и продолжит выполнять обязанности из своей резиденции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня утром президент Байден получил положительный результат тестирования на COVID-19. Он (...) испытывает очень легкие симптомы заболевания. Он начал принимать Paxlovid (таблетки от коронавируса от компании Pfizer - ИФ)", - говорится в заявлении Белого дома.

По словам пресс-секретаря, 79-летний президент США уйдет на изоляцию и продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и в полном объеме. Он примет участие во всех запланированных встречах по телефону или по видеосвязи.

Она напомнила, что в прошлый раз Байден делал тест во вторник 19 июля, и тогда результаты были отрицательными.

Она пообещала, что Белый дом ежедневно будет предоставлять информацию о состоянии здоровья Байдена. Помимо этого, в соответствии с правилами, медицинское подразделение Белого дома в течение дня проинформирует о заражении президента всех, кто тесно с ним контактировал, в том числе членов Конгресса и сотрудников СМИ, которые сопровождали его накануне во время поездки в штаты Массачусетс и Род-Айленд.

Карин Жан-Пьер напомнила, что Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две бустерные дозы вакцины.

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Тэги: США, БАЙДЕН, КОРОНАВИРУС


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