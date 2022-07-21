Баку и София могут расширить сотрудничество в сфере торговли, туризма и бизнеса - Алиев

Южный газовый коридор напрямую идет в Болгарию, что естественно в будущем является потенциалом для долгосрочного сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я рад, что мы наладили сотрудничество в области энергетики. Уже есть прямая линия в Болгарию по Южному газовому коридору. Южный газовый коридор напрямую идет в Болгарию, что безусловно в будущем является потенциалом для долгосрочного сотрудничества. Но есть не только энергетика, но и другие сферы, такие как торговля, инвестиции, создание совместных предприятий, туризм", - сказал Алиев в четверг в Баку во время тет-а-тет с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым.
Глава государства отметил, что Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами. "Соответствующую Декларацию мы подписали относительно недавно. Это очень высокий уровень сотрудничества. Безусловно, стратегическое сотрудничество охватывает многие сферы, в том числе и энергетическую безопасность. Эта тема в настоящее время является одной из главных тем в глобальной повестке дня. Эти и другие вопросы будут обсуждены сегодня", - подчеркнул Алиев.
В свою очередь Петков выразил готовность обсудить не только энергетические вопросы, но и темы связанные с технологиями, АКП, строительством, информационными технологиями, логистика, экспорт в Европу и распределение энергоресурсов.
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