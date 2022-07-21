Финская таможня продала конфискованные биткойны на более чем 45 млн евро, которые могут пойти на поддержку Украины

Финская таможня продала конфискованную виртуальную валюту, выручив 46,5 млн евро, сообщил в четверг портал финской гостелерадиокомпании Yle. "Реализовано было 1889,1 биткойна на сумму 46,5 млн евро", - отмечает портал. Таможенники ранее конфисковали биткойны, которые использовались при незаконном обороте наркотиков и допинга. Согласно сообщению, у таможни остается еще порядка 90 биткойнов, а также другие конфискованные виртуальные валюты. Газета Helsingin Sanomat ранее писала, что Финляндия может отправить деньги, вырученные от продажи конфискованных биткойнов, на поддержку Украины. Речь идет о десятках миллионов евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».