Шеф британской разведки сомневается, что Иран хочет достичь соглашения по возрождению СВПД

Глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур выразил мнение, что Тегеран не стремится достичь соглашения для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Я не думаю, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи хочет заключить соглашение. (...) Я не думаю, что иранцы хотят этого", - заявил Мур в ходе выступления на Аспенском форуме по безопасности в американском штате Колорадо.

Он добавил, что, тем не менее, "вопрос достижения соглашения, бесспорно, стоит на повестке дня".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) заключили СВПД - соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Последний раунд прервался в марте и до сих пор не возобновился.

Официальные лица в США и других западных странах неоднократно предупреждали, что у Ирана остается все меньше времени для заключения соглашения по восстановлению СВПД.