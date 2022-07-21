Отношения США и Китая серьезно пострадают в случае визита Пелоси на Тайвань - МИД КНР

Отношения США и КНР столкнутся с кардинальными проблемами в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявили в МИД Китая.
"Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что визит Пелоси был бы серьезным нарушением суверенитета Китая и очень сильно потряс бы политические основы американо-китайских отношений", - сообщает South China Morning Post (SCMP).
При этом он пообещал "убедительные ответные меры" Пекина в случае продолжения Вашингтоном подобного политического курса.
Также он отказался уточнять, когда могут пройти переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.
SCMP напоминает, что за последние месяцы целый ряд американских конгрессменов и бывших представителей властей США совершал визиты на Тайвань. Последним из них на данный момент стал экс-глава Пентагона Марк Эспер.
До этого Пелоси планировала поездку на Тайвань в минувшем апреле, но визит не состоялся из-за того, что она заболела COVID-19.
Между тем ранее Байден отмечал, что Пентагон не поддерживает идею с посещением Пелоси Тайваня в данный момент.
SCMP отмечает со ссылкой на источник среди военных КНР, что, возможно, Народно-освободительная армия Китая организует вокруг Тайваня масштабные учения во время возможного визита Пелоси на остров.
Накануне посол КНР в США Цинь Ган заявил, что США своими действиями "выхолащивают, стирают "принцип одного Китая"", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.
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