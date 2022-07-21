МСЗ повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на 0,5 млн т, до 37,6 млн т

Международный совет по зерну (МСЗ) в июльском отчете увеличил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 гг.) на 0,5 млн тонн, до 37,6 млн тонн.

Прогноз для ближайшего конкурента - ЕС - снижен на 0,6 млн тонн, до 39,4 млн тонн.

Прогноз производства пшеницы в РФ увеличился с 84,7 млн тонн по июньской оценке до 85,2 млн тонн. Прогноз переходящих запасов (на 1 июля 2023 года) снижен до 14,6 млн тонн с 14,7 млн тонн в июньском обзоре.

Экспорт российского зерна в целом, по оценке совета, составит 45,7 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше, чем прогнозировалось в июне (45,2 млн тонн), сбор - 125,8 млн тонн (125,3 млн тонн), переходящие запасы - 17,8 млн тонн (17,9 млн тонн).

Оценка экспорта европейского зерна снижена до 54,7 млн тонн с 55,3 млн тонн в июне.

Мировой сбор зерна в этом сельхозгоду, по прогнозу МСЗ, составит 2 млрд 252,3 млн тонн (2 млрд 255,4 млн тонн по июньской оценке), в том числе 770,2 млн тонн пшеницы (769,3 млн тонн).

Прогнозы МСЗ по РФ ниже ожиданий российского Минсельхоза, который оценивает экспорт зерна в новом сельхозгоду до 50 млн тонн. В том числе экспорт пшеницы может составить 39,5 млн тонн, сообщала в июне вице-премьер Виктория Абрамченко. Оценка сбора пшеницы в РФ в этом году составляет 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы.