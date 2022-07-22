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Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов, нарушающих общественный порядок

Приведенный к присяге президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в четверг дал обещание не позволять протестующим предпринимать насильственные действия.

"Если вы попытаетесь свергнуть правительство, захватить офисы президента и премьер-министра, то это не демократия, это противозаконно", - приводит The Guardian его слова.

"Мы будем действовать с ними жестко, согласно закону. Мы не позволим меньшинству протестующих, требующих изменить политическую систему, подавлять стремления молчаливого большинства", - отметил он.

Церемония приведения Викрамасингхе к присяге прошла ранее в парламенте страны в Коломбо. Среди присутствовавших были его предшественник Готабая Раджапакса, а также старший брат Готабаи - Махинда Раджапакса, который в 2005-2015 годах был президентом Шри-Ланки, а в 2019 - 2022 годах премьером страны.

Теперь 73-летний Викрамасингхе обязан назначить премьера страны. Ожидается, что он назовет им главу парламента Динеша Гунавардену, который считается лояльным семье Раджапакса и занимал министерские должности при президентстве как Махинды, так и Готабаи.

Согласно Конституции страны, президента на Шри-Ланке избирают в ходе прямого всеобщего голосования. Однако в случаях, когда президент покидает свой пост раньше срока, парламент сам избирает главу государства. Викрамасингхе должен будет занимать должность президента до ноября 2024 года.

Между тем, протестующие остались недовольны новым главой государства и собрались у президентского дворца. Вокруг толпы находились сотни полицейских и военных, которые тем не менее, не стали вмешиваться в акцию.

Викрамасингхе уже шесть раз занимал должность премьер-министра Шри-Ланки, и также считается близким к семье Раджапакса.

Ранее в июле Готабая Раджапакса ушел в отставку с поста президента страны на фоне массовых протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. На Шри-Ланке наблюдается дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.

Накануне на форуме по безопасности в американском Аспене директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что причиной экономического кризиса в Шри-Ланки стал ее долг перед КНР. Бернс отметил, что другим странам следует извлечь выводы из этой ситуации.

The Guardian напоминает, что Китай активно инвестировал в Шри-Ланку и тесно работал с предыдущим президентом страны. Однако аналитики отмечают, что долг Шри-Ланки перед Китаем мало повлиял на возникновение кризиса. Так, ухудшению ситуации в гораздо большей степени способствовали долги страны перед другими кредиторами, многие из которых - из США, отмечает газета.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕМОНСТРАНТЫ, ПОЗИЦИЯ


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