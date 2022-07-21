Путин и наследный принц Саудовской Аравии подчеркнули важность дальнейшей координации в рамках ОПЕК+

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках "ОПЕК плюс". С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей", - говорится в сообщении.
"Проведен также обмен мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов состоявшейся 19 июля в Тегеране встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", - отмечается в сообщении.
В нем говорится, что "с обеих сторон дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений между Россией и Саудовской Аравией. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей".
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сообщает пресс-служба.
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