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Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, который планировался в четверг с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, был отмене за 46 секунд до старта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

О причинах не сообщается. Он перенесен на сутки.

Запуск предполагалось осуществить с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10:39 по времени Тихоокеанского побережья США (20:39 мск).

Он должен был стать 53-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4-й в нынешнем месяце.

За всё время SpaceX запустила уже 2858 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышли из строя или сошла с орбиты. Более 2,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

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Тэги: США, SPACEX, ЗАПУСК, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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