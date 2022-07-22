РФ и Венгрия обсудили промкооперацию, сотрудничество в ТЭК и торговле

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели рабочую встречу, обсудили сотрудничество в сфере ТЭК, сообщается на сайте правительства.
В частности, стороны обсудили вопросы в области энергии мирного атома, а также поставок в Венгрию природного газа.
"Сегодня достаточно сложная политическая ситуация, но мы по достоинству ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики", - приводятся в сообщении слова Новака.
"Мы всегда чувствовали корректное и справедливое отношение с вашей стороны. И сегодня я как раз приехал, чтобы защищать национальные интересы своей страны", - сообщил Сийярто.
В ходе своего визита в Москву глава МИД Венгрии также провел встречу с вице-премьером - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации.
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