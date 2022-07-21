Лукашенко не видит необходимости в размещении ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет необходимости в размещении ядерного оружия на своей территории.
"Нам достаточно, что ядерное оружие есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь, как свою территорию. У нас такой договор. Поэтому если нужно применить ядерное оружие... Не дай бог, конечно, чтобы это было. Потому что это конец. Оно будет применено как Францией, так и Россией", - сказал он в четверг в интервью Агентству Франс Пресс (Agence France-Presse, AFP). Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.
Тем не менее, Лукашенко добавил, что "у нас эти самолеты (способные нести ядерное оружие - ИФ) есть. Надо просто приспособить эти самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. В ответ на то, что делают американцы. Они тренируют немцев и другие страны. Подготовили самолеты и тренируют".
Он отметил, что Белоруссия способна сама внести изменения в самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. "Вот мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать. И, как мне военные сказали, это вопрос нескольких месяцев", - сказал он.
"Я вообще противник ядерного оружия. Категорический противник. Его надо полностью в мире уничтожить. И мир будет спокойнее спать. Но сейчас есть, кроме ядерного оружия, биологическое (вы видите, что творится), кибероружие. Понимаете, это еще страшнее, чем ядерное оружие", - заявил Лукашенко.
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