Петков: Азербайджан важный партнер в сфере повышения энергобезопасности Восточной и Юго-Восточной Европы

В Софии считают Азербайджан важным стратегическим партнером в сфере поставок газа, заявил в четверг в Баку глава болгарского правительства Кирил Петков.
"Стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном продолжает активно развиваться с упором на расширение отношений в энергетической и транспортной сферах", - приводит Болгарское национальное радио слова Петкова по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы рассматриваем Азербайджан как важного партнера в сфере диверсификации поставок природного газа и повышения энергетической безопасности Восточной и Юго-Восточной Европы", - добавил Петков.
Р.Ахмедов
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