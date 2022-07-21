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ТЭК 21.07.2022 22:59

Петков: Азербайджан важный партнер в сфере повышения энергобезопасности Восточной и Юго-Восточной Европы

В Софии считают Азербайджан важным стратегическим партнером в сфере поставок газа, заявил в четверг в Баку глава болгарского правительства Кирил Петков.

"Стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном продолжает активно развиваться с упором на расширение отношений в энергетической и транспортной сферах", - приводит Болгарское национальное радио слова Петкова по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы рассматриваем Азербайджан как важного партнера в сфере диверсификации поставок природного газа и повышения энергетической безопасности Восточной и Юго-Восточной Европы", - добавил Петков.

Р.Ахмедов

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Тэги: БОЛГАРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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