Манат укрепился к евро, рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 июля ЦБА установил на уровне 1,7309 манат/1EUR (21 июля - 1,7377 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 июля установил на уровне 0,0295 манат/1RUB (21 июля - 0,0310 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 22 июля установил на уровне 0,0959 манат/1TRY (21 июля - 0,0967 маната/1TRY).