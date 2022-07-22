Белый дом обеспокоен возможными мерами КНР в случае визита спикера Палаты представителей США на Тайвань - CNN

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что Китай может принять решительные меры, вплоть до введения бесполетной зоны над Тайванем, чтобы сорвать визит на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

В администрации не исключают, что с этой же целью Пекин может также направить военные самолеты в самопровозглашенную зону ПВО Тайваня, добавил источник.

По словам трех источников, знакомых с процессом планирования, Пелоси намерена посетить Тайвань в ближайшие недели.

Байден, комментируя по просьбе журналистов возможный визит Пелоси, сослался на опасения американских военных.

"Я думаю, что военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - заявил он в среду.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэйва Батлера, военные "в целом" информируют лиц, принимающих решения, о военных оценках.

"Мы предупреждаем о том, что может сделать противник, обсуждаем логистику, военные планы и готовность", - сказал он.

Пелоси заявила в четверг, что важно продемонстрировать поддержку Тайваню, но отметила, что не будет обсуждать какие-либо планы, касающиеся визита, сославшись на проблемы безопасности.

Она добавила, что слышала комментарии Байдена, но не от него самого непосредственно.

"Я думаю, что президент имел в виду, что, возможно, военные боялись, что мой самолет будет сбит или что-то в этом роде. Я точно не знаю", - сообщила Пелоси.

По словам двух источников CNN, в Госдепартаменте США также есть определенные опасения в связи с возможной поездкой Пелоси на остров. Представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс в четверг отклонил вопросы о поездке, назвав ее "гипотетической" на данный момент.

Он повторил, что администрация Байдена по-прежнему придерживается политики "одного Китая", отметив, что США не имеют дипломатических отношений с Тайванем, но имеют с ним "прочные неофициальные" отношения.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил ранее, что визит Пелоси "станет серьезным нарушением принципа существования "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике и нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

Дипломат предупредил, что если визит состоится, то Пекин будет вынужден "решительно принять эффективные меры в защиту суверенитета и территориальную целостность своей страны", при этом "вся ответственность за последствия будет лежать на США".

В представительстве Тайваня в Вашингтоне сообщили телеканалу, что Тайбэй "не получал никакой информации о запланированном визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси".