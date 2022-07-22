Цены на нефть растут после падения накануне, Brent - $104,87 за баррель

Цены на нефть растут примерно на 1% в ходе торгов в пятницу после активного снижения по итогам четверга.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск в пятницу составляет $104,87 за баррель, что на $1,01 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,06 (2,86%), до $103,86 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,38 за баррель, что на $1,03 (1,07%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость контрактов уменьшилась на $3,53 (3,5%), до $96,35 за баррель.
Давление на котировки в ходе прошлой сессии в том числе оказали ослабление спроса в США и ускорение поставок из Ливии.
"Находясь на уровне 8,52 млн баррелей в сутки, спрос (в США - ИФ) является самым низким для текущего времени года с 2008 года, поскольку высокие цены на бензин оказывают давление на покупателей", - пишут аналитики ANZ.
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард накануне сказала, что потребительские цены в еврозоне останутся на высоком уровне на протяжении некоторого времени в связи со стабильно высокими ценами на энергоносители. Между тем она отметила, что в случае отсутствия новых проблем стоимость энергоносителей должна стабилизироваться.
Опасения по поводу рецессии в мировой экономике уронили в течение июля цены на Brent на 7%. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.
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