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Это интересно 22.07.2022 09:59

Верховный лидер талибов запретил критиковать чиновников

Верховный лидер контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) мулла Хайбатулла Ахундзада издал распоряжение, которым запрещается критиковать чиновников и должностных лиц.

"Согласно исламскому учению, недопустимо выдвигать необоснованные обвинения в адрес должностных лиц и критиковать их ложно (далеко от реальности)", - говорится в документе, текст которого опубликован в пятницу на подконтрольных талибам ресурсах.

"В исламе нет места сплетням и слухам, потому что это вызывает ненависть у мусульман, разрушает их веру и ослабляет их усилия", - отмечается в документе.

В подтверждение своего распоряжения лидер талибов привел несколько доказательств из Корана и Сунны.

"Упомянутые исламские принципы являются шариатской обязанностью всех соотечественников, моджахедов и средств массовой информации (которые должны) действовать в соответствии с ними", - отмечается в документе.

В распоряжении говорится, что нарушители должны быть подвергнуты наказанию, при этом меры наказания не обозначены.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ЧИНОВНИКИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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