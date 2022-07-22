Премьером Шри-Ланки стал соратник бывшего президента Динеш Гунавардена

Сторонник бывшего президента Готабаи Раджапаксы и бывший одноклассник нынешнего главы государства Ранила Викрамасингхе - Динеш Гунавардена - приведен к присяге в качестве нового премьер-министра, сообщает в пятницу газета The Hindustan Times.
Новый премьер приступил к работе всего через несколько часов после того, как силы безопасности совершили налет на лагерь протестующих на правительственной территории и частично очистили ее. Гунавардена сменил на должности главы правительства нынешнего президента Викрамасингхе.
Как ожидается, другие министры будут приведены к присяге позже в пятницу.
В четверг приведенный к присяге Викрамасингхе дал обещание не позволять протестующим предпринимать насильственные действия. При этом протестующие, которые остались недовольны новым главой государства, собрались у президентского дворца. Вокруг толпы находились сотни полицейских и военных, которые, тем не менее, не стали вмешиваться в акцию.
Ранее в июле Раджапакса ушел в отставку с поста президента страны на фоне массовых протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев.
Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. На Шри-Ланке наблюдается дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.
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