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Дальнее зарубежье 22.07.2022 12:03

Премьером Шри-Ланки стал соратник бывшего президента Динеш Гунавардена

Сторонник бывшего президента Готабаи Раджапаксы и бывший одноклассник нынешнего главы государства Ранила Викрамасингхе - Динеш Гунавардена - приведен к присяге в качестве нового премьер-министра, сообщает в пятницу газета The Hindustan Times.

Новый премьер приступил к работе всего через несколько часов после того, как силы безопасности совершили налет на лагерь протестующих на правительственной территории и частично очистили ее. Гунавардена сменил на должности главы правительства нынешнего президента Викрамасингхе.

Как ожидается, другие министры будут приведены к присяге позже в пятницу.

В четверг приведенный к присяге Викрамасингхе дал обещание не позволять протестующим предпринимать насильственные действия. При этом протестующие, которые остались недовольны новым главой государства, собрались у президентского дворца. Вокруг толпы находились сотни полицейских и военных, которые, тем не менее, не стали вмешиваться в акцию.

Ранее в июле Раджапакса ушел в отставку с поста президента страны на фоне массовых протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. На Шри-Ланке наблюдается дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПРЕМЬЕР, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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