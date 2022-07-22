PepsiCo повысила квартальные дивиденды на 7%, до $1,15 на акцию

Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, увеличила размер квартальных дивидендов на 7% - до $1,15 на акцию.

Это соответствует ранее объявленным планам увеличить годовые дивиденды до $4,6 на акцию с $4,3 на акцию, говорится в пресс-релизе компании.

Выплаты начнутся 30 сентября. Закрытие реестра акционеров назначено на 2 сентября.