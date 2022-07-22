Назначен новый гендиректор ЦБ Азербайджана

В Центральный банк Азербайджана (ЦБА) назначен новый генеральный директор, сообщает ЦБА. Согласно приказу председателя ЦБА Талеха Кязымова от 20 июля новым гендиректором стала Гюляр Пашаева. Ранее Пашаева с 1 июня 2022 года занимала должность советника председателя ЦБА. Б.Рустамбеков

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