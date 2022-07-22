Сотрудники МВД обезвредили противотанковую мину

На азербайджанском побережье Каспийского моря обнаружена мина, сообщили в Министерстве внутренних дел. "Сотрудники Лянкяранского районного отделения полиции обнаружили на берегу моря в городе Лиман Лянкярянского района противотанковую мину", - говорится в информации. Отмечается, что мину обезвредили сотрудники Внутренних войск МВД. Э.Шафиев

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