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Происшествия 22.07.2022 12:03

Сотрудники МВД обезвредили противотанковую мину

На азербайджанском побережье Каспийского моря обнаружена мина, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Сотрудники Лянкяранского районного отделения полиции обнаружили на берегу моря в городе Лиман Лянкярянского района противотанковую мину", - говорится в информации.

Отмечается, что мину обезвредили сотрудники Внутренних войск МВД.

Э.Шафиев

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Тэги: ЛЯНКЯРАН, МВД, МИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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