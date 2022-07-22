Алиев утвердил Стратегию социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026гг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Стратегию социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".
Кабинету министров Азербайджана поручено дважды в год информировать президента страны о проделанной работе и проведенных мероприятиях, предусматриваемых Стратегией.
Мониторинг и оценку выполняемых мероприятий в рамках Стратегии поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникаций.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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