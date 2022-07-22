Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций. Согласно распоряжению, председателем Совета назначается премьер-министр Азербайджана. В состав совета включены двое помощников президента Азербайджана, двое помощников первого вице-президента Азербайджана, министр экономики Азербайджана, министр финансов, министр труда и социальной защиты населения, председатель Центробанка Азербайджана, а также исполнительный директор Государственного нефтяного фонда. Э.Шафиев

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