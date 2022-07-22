Экспорт ненефтяной продукции к 2027 году достигнет $4,9 млрд

ВВП Азербайджана к 2027 году увеличится на 20%, об этом отмечается в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

Рост ненефтяного ВВП, согласно Стратегии, составит 30%.

В то же время, в документе отмечается, что наряду с повышением роста ВВП ненефтяного сектора Азербайджана, ожидается увеличения экспорта ненефтяной продукции на 80%.

Таким образом, если по итогам 2021 года экспорт ненефтяной продукции составил $2,7 млрд, к 2027 году экспорт достигнет $4,86 млрд.

Б.Рустамбеков