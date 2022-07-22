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Регион 22.07.2022 13:52

Песков подтверждает, что Шойгу отправился в Турцию, готовится подписание соглашения по экспорту украинского зерна

В Кремле подтвердили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу направился в Турцию, где запланировано подписание соглашения, связанного с возобновлением морского экспорта зерна из Украины.

"Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию, мы можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Накануне агентство "Анадолу" сообщило, что Россия и Украина 22 июля в Стамбуле готовы подписать соглашение по зерну. В церемонии подписания документа примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

На прошедших на прошлой неделе переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия относительно совместного контроля зерна в портах.

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