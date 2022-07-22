Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 96.35 -3.53 Brent 103.86 -3.06

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 22.07.2022 14:35

Азербайджан к 2027г планирует увеличить прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор на 75%

Азербайджан к 2027 году планирует увеличить прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор экономики на 50-75%, об этом говорится в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

В документе отмечается, что по итогам 2021 года прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор экономики составили $790,4 млн.

К 2027 году планируется ежегодный их рост на 10-15%.

Таким образом, по расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", к 2027 году прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор экономики Азербайджана могут достигнуть от $1 млрд 185,6 млн до $1 млрд 383,2 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭКОНОМИКА, НЕНЕФТЯНАЯ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Неняфтяной ВВП Азербайджана в I квартале вырос на 2,4% - Алиев Рост ненефтяного сектора Азербайджана в 2014г составит 10%, в 2015-2017гг – более 8% в год – замминистра экономики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az