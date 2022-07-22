Азербайджан к 2027г планирует увеличить прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор на 75%

Азербайджан к 2027 году планирует увеличить прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор экономики на 50-75%, об этом говорится в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

В документе отмечается, что по итогам 2021 года прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор экономики составили $790,4 млн.

К 2027 году планируется ежегодный их рост на 10-15%.

Таким образом, по расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", к 2027 году прямые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор экономики Азербайджана могут достигнуть от $1 млрд 185,6 млн до $1 млрд 383,2 млн.

Б.Рустамбеков