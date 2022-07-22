Минэкономики Латвии и Latvenergo призывают экономить газ

Министерство экономики Латвии и энергоконцерн Latvenergo призывают расходовать газ более предусмотрительно, принимая во внимание проблемы с его доступностью в Европе.
Как говорится в сообщении ведомства со ссылкой на руководителя бюро министра экономики Артура Бутанса, "лучшая энергия - это та, которая не используется".
Бутанс отметил, что за первое полугодие в Латвии уже снизилось потребление природного газа. По его словам, домохозяйства стали более предусмотрительными, предприятия также переходят на альтернативные источники энергии.
Как сообщает Latvenergo со ссылкой на председателя правления Мартиньша Чаксте, хотя компания и закупила природный газ по заданию правительства, важно научиться экономить прямо сейчас, потому что в дальнейшем этот энергоресурс будет дорогим. Также высока вероятность проблем с его доступностью.
Чаксте сообщил, что закупленных Latvenergo запасов газа хватит для нужд населения, однако сектор юридических лиц ожидает напряженная ситуация, поэтому компаниям следует подумать о том, как обеспечить себя, а также найти возможные резервные варианты.
В то же время Чаксте отметил, что если будет введен в эксплуатацию планируемый терминал сжиженного природного газа в Палдиски, вкупе с Клайпедским терминалом СПГ это позволит говорить о безопасности в секторе природного газа в регионе.
Как сообщалось, 20 июля Европейская комиссия предложила всем государствам-членам ЕС установить обязательные цели по экономии природного газа на случай сокращения поставок до кризисного уровня.
Latvenergo принадлежит государству, занимается выработкой и торговлей электрической и тепловой энергией, работает на газовом рынке.
Президент Алиев утвердил состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций
Пограничники Азербайджана конфисковали почти 96 кг наркотиков
Сотрудники МВД обезвредили противотанковую мину
Число случаев COVID-19 в мире превысило 567,8 млн - университет Хопкинса
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Песков подтверждает, что Шойгу отправился в Турцию, готовится подписание соглашения по экспорту украинского зерна
Премьером Шри-Ланки стал соратник бывшего президента Динеш Гунавардена
В правящей партии Грузии недовольны высказываниями президента Зурабишвили в отношении действия властей по европерспективе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Отобраны участники программы «Yelo Summer Challenge»
По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ