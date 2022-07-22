Минэкономики Латвии и Latvenergo призывают экономить газ

Министерство экономики Латвии и энергоконцерн Latvenergo призывают расходовать газ более предусмотрительно, принимая во внимание проблемы с его доступностью в Европе.

Как говорится в сообщении ведомства со ссылкой на руководителя бюро министра экономики Артура Бутанса, "лучшая энергия - это та, которая не используется".

Бутанс отметил, что за первое полугодие в Латвии уже снизилось потребление природного газа. По его словам, домохозяйства стали более предусмотрительными, предприятия также переходят на альтернативные источники энергии.

Как сообщает Latvenergo со ссылкой на председателя правления Мартиньша Чаксте, хотя компания и закупила природный газ по заданию правительства, важно научиться экономить прямо сейчас, потому что в дальнейшем этот энергоресурс будет дорогим. Также высока вероятность проблем с его доступностью.

Чаксте сообщил, что закупленных Latvenergo запасов газа хватит для нужд населения, однако сектор юридических лиц ожидает напряженная ситуация, поэтому компаниям следует подумать о том, как обеспечить себя, а также найти возможные резервные варианты.

В то же время Чаксте отметил, что если будет введен в эксплуатацию планируемый терминал сжиженного природного газа в Палдиски, вкупе с Клайпедским терминалом СПГ это позволит говорить о безопасности в секторе природного газа в регионе.

Как сообщалось, 20 июля Европейская комиссия предложила всем государствам-членам ЕС установить обязательные цели по экономии природного газа на случай сокращения поставок до кризисного уровня.

Latvenergo принадлежит государству, занимается выработкой и торговлей электрической и тепловой энергией, работает на газовом рынке.