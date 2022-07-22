Берлускони не сомневается в победе правоцентристов на сентябрьских выборах в Италии

Лидер правой партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что уверен в победе коалиции правоцентристов на парламентских выборах в сентябре.

"В нынешней ситуации важно как можно быстрее провести выборы. Их итогом будет стабильное большинство у правоцентристов", - приводит его слова в пятницу телеканал TGcom24.

По словам Берлускони, его партия при этом "придаст этому альянсу нацеленность на развитие отношений с Северной Америкой, ЕС, гарантирует защиту либеральных и христианских ценностей".

Еще одной задачей он видит сохранение "положительных результатов, достигнутых правительством Драги".

"Таких результатов немало, и вклад в их достижение внесли, в частности, мы", - добавил Берлускони.

Ранее в июле в Италии разгорелся правительственный кризис. Председатель Совета министров Марио Драги в четверг сообщил об уходе в отставку, досрочные выборы назначили на 25 сентября 2022 года.

Ранее на этой неделе в сенате состоялось сложное для правительства Драги голосование. Сенаторы, с одной стороны, поддержали резолюцию о доверии Совету министров, а с другой - стало ясно, что коалиции, объединяющей ведущие партии Италии, по сути, больше нет.

Драги в 2021 году возглавил коалиционное правительство, в которую вошли ведущие политические партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Однако в последние месяцы претензии к работе Драги стали предъявлять в одном из ключевых членов коалиции - популистском "Движении пять звезд". А в последние дни конфликт начался уже между этим движением и правыми партиями, не желавшими больше работать в одном правительстве с популистами.

В итоге все эти события подтолкнули Драги к уходу со своего поста: будучи беспартийным, он с самого начала предупреждал, что готов возглавлять Совет министров только при условии, что у него будет стабильная поддержка основных политических сил.