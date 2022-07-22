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Дальнее зарубежье 22.07.2022 16:47

В британском портовом городе Дувр пытаются решить проблему многочасовых пробок

Из-за серьезных пробок, в которые попали отъезжающие на летний отдых британцы, в портовом городе Дувр объявили "критическую ситуацию", Великобритания называет причиной французский иммиграционный контроль, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"На пограничном контроле в порту Дувра серьезные пробки. Если на сегодня у вас запланировано путешествие, пожалуйста, выезжайте как минимум за шесть часов, чтобы пройти все проверки безопасности", - заявили в компании P&O Ferries.

Глава порта Дувра Дуг Баннистер рассказал телеканалу, что причиной пробок является французский иммиграционный контроль.

"Мы были разочарованы этим утром, несмотря на планирование в течение нескольких месяцев, чтобы подготовиться к этому дню", - заявил Баннистер. В порту "в деталях" сообщали французским властям о прогнозируемых объемах перевозок в ходе подготовки к сезону летних отпусков, однако на французской границе все равно не хватает рабочих, чтобы оперативно справится с потоком туристов.

Государственный министр Соединенного Королевства по делам Европы и Северной Америки Грэм Стюарт также назвал причиной пробок действия французских властей, заявив, что британские пограничные силы не замешаны в ситуации.

При этом Sky News отмечает, что не совсем ясно, что конкретно подразумевает объявление "критической ситуации", и какие действия планирует предпринять администрация порта.

Ранее в этом году в Дувре уже наблюдались серьезные пробки, когда фанаты английского футбольного клуба "Ливерпуль" отправились во Францию на финал Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Тогда "Ливерпуль" проиграл со счетом 0:1.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРОБКИ, СИТУАЦИЯ

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