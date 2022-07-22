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ТЭК 22.07.2022 17:03

Италия вслед за другими странами юга Европы выступила против предложения ЕК о сокращении потребления газа

Итальянские власти решили выступить против предложения Еврокомиссии о сокращении на 15% потребления газа, посчитав его чрезмерно жестким для страны, пишет в пятницу газета "Соле 24 - оре" со ссылкой на источники в правительстве.

"Правительство Италии присоединится к другим странам, которые уже высказались против такого плана", - пишет издание.

"Сокращение на 15% вынудило бы ряд секторов экономики пойти на чрезмерные и немотивированные жертвы", - отмечается в статье.

Ранее против данного плана Брюсселя выступили такие страны, как Испания, Португалия, Греция.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ. В новом регламенте, объясняется в коммюнике, будет поставлена цель для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Регламент, по замыслу его разработчиков, также даст Еврокомиссии возможность объявлять после консультаций с государствами-членами "предупреждение союза" о безопасности поставок, предписывая обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов. Такое предупреждение может объявляться, когда "существует значительный риск острой нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ", сообщает Еврокомиссия.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ


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