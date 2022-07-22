Армия Мали сообщила, что отбила атаку джихадистов на крупную военную базу близ столицы

Вооруженные силы Мали отбили нападение джихадистов на стратегически важную военную базу Кати близ столицы страны Бамако, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на малийских военных.
"Малийские вооруженные силы решительно отразили террористическую атаку на казармы базы Кати", - говорится в заявлении военных.
В нем отмечается, что на территории базы взорвались два заминированных транспортных средства. Согласно заявлению, два террориста ликвидированы.
Малийские военные также указали, что в настоящее время "ситуация находится под контролем".
Агентство отмечает, что Кати - самая большая военная база в Мали. Она впервые за последние десять лет периодически подвергается нападению экстремистов. На этой базе часто останавливается, в частности, президент страны Ассими Гоита.
В Мали ранее произошли два военных переворота подряд - в августе 2020 года и в мае 2021 года. Переходное правительство затем обещало, что государство вернется к гражданскому управлению в марте 2024 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов, одновременно с которыми имели место террористические акции радикальных исламистов.
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