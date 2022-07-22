Президент Азербайджана утвердил поправки в бюджет Госнефтефонда на 2022г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2022 год.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте президента Азербайджана в пятницу, доходы Госнефтефонда на 2022 год увеличены до 15 млрд 789 млн 147,9 тыс. манатов, расходы снижены - до 11 млрд 597 млн 136,5 тыс. манатов. Таким образом профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 192 млн 11,4 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, первоначально доходы ГНФАР на 2022 год были утверждены в размере 10 млрд 589 млн 701,9 тыс. манатов, расходы - 12 млрд 789 млн 674,6 тыс. манатов.

Пересмотр параметров бюджета ГНФАР связан с изменением цены на нефть.

Первоначально бюджет ГНФАР на 2022 год был рассчитан из цены на нефть в $50 за баррель. Однако, в принятых Милли Меджлисом (парламентом) поправках в госбюджет Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть для расчета доходов государства от экспорта заложена в $70 за баррель, для расчета ВВП - $85 за баррель.

Согласно обновленному бюджету, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2022 году увеличатся в 1,7 раза от первоначального прогноза - до 14 млрд 993 млн 401,2 тыс. манатов (рост в 1,7 раза) или 95% всех доходов фонда.

Из бюджета ГНФАР на 2022 года выведена статья доходов от управления валютными активами фонда, которые прогнозировались в объеме 1 млрд 216 млн 792,9 тыс. манатов.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 768 млн 703,1 тыс. манатов (рост на 0,4% от первоначального прогноза), транзитные доходы прогнозируются в размере 21 млн 760 тыс. манатов (спад на 6,6%).

Поакровые платежи остались без изменений прогнозируются в объеме 5 млн 283,6 тыс. манатов.

В структуре расходов фонда на 2022 год, 11 млрд 517 млн 500 тыс. манатов (спад на 9,4%) или 99,3% составят трансферты в госбюджет Азербайджана. Расходы на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг. теперь прогнозируются в объеме 27 млн 797,9 тыс. манатов (спад на 0,1%).

Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 33 млн 988,6 тыс. манатов, расходы в рамках "Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях на 2022-2026гг" - 17 млн 850 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова