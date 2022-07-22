ЕК уточнила, что норма сокращения газа в 15% до следующей весны не является догмой

Еврокомиссия (ЕК) выдвинула законодательное предложение и европейский план сокращения спроса на газ с поставленной целью уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны, однако возможны отклонения, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.
"Критерий в 15% был выбран единым, чтобы показать солидарность государств-членов", - объяснил Макфи на брифинге в Брюсселе в пятницу.
"Мы все затронуты ухудшением экономической ситуации в Европе. Это причина, по которой эту общую цифру в 15% предложили всем", - сказал представитель ЕК.
Но возможны отклонения от нее, сообщил Макфи. Он сослался на статью 5 параграф 3 законодательного предложения ЕК, в котором сказано, что государства-члены могут просить сокращения этой цифры до 5%, если они способны доказать, что не располагают возможностями вносить вклад в улучшение ситуации, как другие государства-члены, из-за инфраструктурных ограничений соединительных трубопроводов.
"Еврокомиссия будет анализировать эти аргументы, консультироваться и примет соответствующее решение", - добавил Макфи.
Журналистов интересовал вопрос, является ли объявленное Венгрией намерение просить у Москвы больше газа нарушением этих солидарных планов Брюсселя.
Не стоит считать, что только одно государство-член затронуто зависимостью от российского газа, отреагировал на это руководитель официальных представителей ЕК Эрик Мамер. "Все время упоминают одну и ту же страну. Но если рассмотреть импорт газа из России, вы увидите, что гораздо больше стран импортируют газ, как эта страна, которую я не буду называть", - продолжил пресс-секретарь.
При этом он подчеркнул важность "солидарности для всех государств-членов с точки зрений экономической, чтобы принять этот вызов последствий для энергетики".
"Все усилия Европейской комиссии нацелены на сокращение нашей зависимости от российских ископаемых источников энергии. Не мне здесь комментировать визиты того или иного члена правительства того или иного государства-члена, но ясно, что цель, которую мы объявили и которая имеет значение для всего Европейского союза, заключается в том, чтобы как можно скорее устранить - и это именно рамки, в которых мы работаем по (энергетическому плану - ИФ) REPowerEU - нашу зависимость от российских ископаемых энергоносителей", - отметил Мамер.
Президент Алиев утвердил состав НС Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций
Пограничники Азербайджана конфисковали почти 96 кг наркотиков
Сотрудники МВД обезвредили противотанковую мину
Число случаев COVID-19 в мире превысило 567,8 млн - университет Хопкинса
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Суд оставил основателя Group-IB Сачкова в СИЗО до конца сентября по делу о госизмене
Шойгу встретился с министром обороны Турции, обсудил Украину и Сирию
В британском портовом городе Дувр пытаются решить проблему многочасовых пробок
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ