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ТЭК 22.07.2022 17:44

ЕК уточнила, что норма сокращения газа в 15% до следующей весны не является догмой

Еврокомиссия (ЕК) выдвинула законодательное предложение и европейский план сокращения спроса на газ с поставленной целью уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны, однако возможны отклонения, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Критерий в 15% был выбран единым, чтобы показать солидарность государств-членов", - объяснил Макфи на брифинге в Брюсселе в пятницу.

"Мы все затронуты ухудшением экономической ситуации в Европе. Это причина, по которой эту общую цифру в 15% предложили всем", - сказал представитель ЕК.

Но возможны отклонения от нее, сообщил Макфи. Он сослался на статью 5 параграф 3 законодательного предложения ЕК, в котором сказано, что государства-члены могут просить сокращения этой цифры до 5%, если они способны доказать, что не располагают возможностями вносить вклад в улучшение ситуации, как другие государства-члены, из-за инфраструктурных ограничений соединительных трубопроводов.

"Еврокомиссия будет анализировать эти аргументы, консультироваться и примет соответствующее решение", - добавил Макфи.

Журналистов интересовал вопрос, является ли объявленное Венгрией намерение просить у Москвы больше газа нарушением этих солидарных планов Брюсселя.

Не стоит считать, что только одно государство-член затронуто зависимостью от российского газа, отреагировал на это руководитель официальных представителей ЕК Эрик Мамер. "Все время упоминают одну и ту же страну. Но если рассмотреть импорт газа из России, вы увидите, что гораздо больше стран импортируют газ, как эта страна, которую я не буду называть", - продолжил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул важность "солидарности для всех государств-членов с точки зрений экономической, чтобы принять этот вызов последствий для энергетики".

"Все усилия Европейской комиссии нацелены на сокращение нашей зависимости от российских ископаемых источников энергии. Не мне здесь комментировать визиты того или иного члена правительства того или иного государства-члена, но ясно, что цель, которую мы объявили и которая имеет значение для всего Европейского союза, заключается в том, чтобы как можно скорее устранить - и это именно рамки, в которых мы работаем по (энергетическому плану - ИФ) REPowerEU - нашу зависимость от российских ископаемых энергоносителей", - отметил Мамер.

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