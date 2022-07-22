AccessBank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2022 года

AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнесов, обнародовал финансовые показатели за второй квартал 2022-го года.

Дополнительная информация и детали доступны по ссылке: https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

На конец второго квартала активы банка достигли 1 млрд. манатов.

Чистый кредитный портфель банка на этот же период равен 674.2 млн. манат. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 712.5 млн. манат. Удельный вес чистого кредитного портфеля в балансе Банка за второй квартал увеличился с 64.0 % до 67%.

Во втором квартале 2022 года AccessBank выдал кредитов на сумму 205.2 млн. манатов. Рост кредитного портфеля по сравнению с первым кварталом 2022 года составил 45.6 миллионов манат. Более 50% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и около 40% от всех микрокредитов выдаются на сельскохозяйственный сектор.

Депозитный портфель банка за полугодие вырос на 13 % и составил на конец июня 779.6 млн. манатов.

Чистые процентные доходы банка за первое полугодие 2022-го года составили 37.2 млн. манат, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль банка за первое полугодие 2022-го года составила 7.0 млн. манат, в то время, как за аналогичный период прошлого года она составляла -1.4 млн. манатов.

Чистая прибыль банка во втором квартале 2022 года составила 1,037.0 тысяч манат, 1,839.75 тысяч манат за полугодие.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 83.7 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манат) на 33.7 млн. манатов.

На конец июня 2022 года коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 75.3%, что выше нормы (30%) примерно в два с половиной раза.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).