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Регион 22.07.2022 17:19

Шойгу встретился с министром обороны Турции, обсудил Украину и Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудил обстановку на Украине и в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии", - заявили в Минобороны России.

"Шойгу в разговоре с Акаром отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях", - сказали в ведомстве.

Там заявили, что в разговоре с турецким коллегой Шойгу также указал на незаконность введённых США санкций, которые усугубляют гуманитарную обстановку в Сирии.

Министр обороны РФ назвал пребывание американских военных в Сирии нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведётся подготовка боевиков террористических формирований.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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