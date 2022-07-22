Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

Цены на золото снова растут в пятницу и могут завершить в плюсе эту неделю после пятинедельной череды снижений, пишет MarketWatch.
Котировки августовских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,6% - до $1724,20 за унцию.
Серебро с поставкой в сентябре потеряло в цене 0,1% и стоит $18,70 за унцию.
На этой неделе поддержку золота оказало снижение доходности американских гособлигаций, отметил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. В пятницу доходность 10-летних US Treasuries находится в районе 2,82%, упав с начала торгов четверга более чем на 20 базисных пунктов.
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